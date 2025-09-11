Ressources Dans la même catégorie

Conférence La moitié oubliée du cerveau La conférence présente des perspectives nouvelles sur ce que l’on sait du fonctionnement du cerveau. En effet, les travaux...

Podcast La médecine préventive : vers une santé durable Médecine préventive, longévité, qualité de vie, santé durable… Anne Ghesquière reçoit Alaedine Benani, chercheur en intelligence artificielle, interne en...

Podcast Votre cerveau filtre l’info : la force de l’attention Qu’entendez-vous vraiment au milieu d’une fête ou au restaurant ? Pour percevoir la réalité, votre cerveau filtre les informations...

Documentaire Ils font des opérations chirurgicales dans les rues de Paris ! Ils opèrent en urgence des malades sur les trottoirs de … Paris ! Une unité spéciale de médecins pratique...

Conférence Neurosciences : les méandres du cerveau Comment comprenons-nous ? Comment sont prises les décisions dans notre cerveau ? Comment les géants du web utilisent-ils les...

Conférence Dans l’intimité d’une cellule. Voir et comprendre le vivant comme jamais auparavant Imaginez un monde où l’on pourrait plonger au cœur même des cellules et comprendre les mécanismes qui les animent...

Conférence Relation cœur et cerveau : victime et coupable ! La relation entre le cœur et le cerveau est une danse subtile où se mêlent émotions, raison, et physiologie....

Documentaire Hémophilie : un combat pour rétablir le fonctionnement normal du corps Le fonctionnement de notre corps est absolument fascinant. Par exemple si on se coupe, du sang coule, forcément, mais...

Documentaire C’est pas sorcier – L’hospital de la tête aux pieds A l’intérieur d’un grand hôpital pour enfants, nous suivons le parcours d’un jeune admis pour une opération chirurgicale et...

Documentaire L’Europe de la médecine douce En France, les médicaments et la chirurgie ont la part belle. Que peut-on imiter chez nos voisins en matière...

Podcast Campylobacter, roi de l’infection alimentaire ? Leur noms ressemble à ceux de créatures fantastiques plutôt inquiétantes : Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli… Ces charmantes bactéries se...

Documentaire C’est pas sorcier – Notre cœur; un muscle fragile Il n’est pas plus gros que le poing, mais il nous maintient en vie grâce à ses battements réguliers…...

Documentaire Xenius – Le sang, que peut-il nous apprendre ? \r

\r

La France et l’Allemagne ont besoin de quelque 7,5 millions de poches de sang chaque année. Mais il faut...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution...

Conférence L’avenir en tête Que les maladies soient vasculaires, inflammatoires, dégénératives ou tumorales, les neurosciences progressent et modifient en profondeur la pratique des...

Podcast La force émotionnelle de la musique À l’instar du visage et de la voix, la musique peut exprimer des émotions identifiables par l’auditeur. Elle active...

Documentaire Notre cerveau en super résolution Connaissez-vous les synapses, ces zones de contact qui permettent aux neurones de communiquer entre eux ? Le cerveau humain...

Documentaire Allergies, le mal du siècle ? A quoi sont dues les allergies ? Comment s’en soigner ? Que connait-on réellement sur le sujet ? Des...

Documentaire Le cerveau au cœur du plaisir féminin Une étude a permis de localiser précisément la zone du cerveau qui s’active lorsque l’on stimule le clitoris. Cette...