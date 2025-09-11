Les muscles intrinsèques du pied jouent un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre, la stabilité du pied et la propulsion lors de la marche. Contrairement aux muscles extrinsèques qui prennent naissance dans la jambe, les muscles intrinsèques sont entièrement situés dans le pied. Ils comprennent des groupes musculaires répartis en quatre couches, allant de la plante superficielle à la plus profonde, et agissent en synergie pour assurer la flexibilité et l’adaptation du pied aux irrégularités du sol.