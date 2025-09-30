Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier et universel de la vision des artistes. L’humain n’a cessé de représenter le monde qui l’entoure à l’aide de quelques pigments sur le bout du doigt ou du pinceau. Dans cette conférence, nous verrons que la création artistique peut offrir l’opportunité de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.