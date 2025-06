Conférence

Le cerveau et les mystères de la mémoire sont des sujets fascinants en neurosciences et en psychologie. Le cerveau humain est un organe complexe composé de milliards de cellules nerveuses appelées neurones, qui interagissent pour créer notre pensée, notre conscience et nos souvenirs. La mémoire, en particulier, est l’un des aspects les plus intrigants du fonctionnement du cerveau.