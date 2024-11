Documentaire

Le patient éclairé est un film de recherche sur l’autonomie du patient en cancérologie. Dans une démarche de démocratie sanitaire, le film questionne le rôle du patient comme étant acteur de ses soins, lui permettant de co-construire sa prise en charge.

En interrogeant les relations qui lient patients et médecins, patients et soignants mais également patients et patients, le film tente de mieux comprendre les enjeux de l’autonomie du patient face au cancer ainsi que les outils humains et technologiques mis à notre disposition pour que cette autonomie puisse grandir et se développer au sein de la médecine moderne.

Tourné à l’Institut Paoli-Calmettes, centre de lutte contre le cancer situé à Marseille, qui a ouvert ses portes et donné carte blanche à la réalisatrice, « Le patient éclairé » est soutenu par le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, groupement d’intérêt public dédié à la recherche en cancérologie, en collaboration avec La Fabrique des Ecritures Innovantes en Sciences Sociales, CNE-EHESS, CNRS, Marseille. Un documentaire de Laura Taubman.