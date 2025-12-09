Ressources Dans la même catégorie

Conférence Que peut le corps… et l’esprit ? Étienne Klein, directeur de recherches au CEA, et Jacques Gamblin, acteur, ont tous deux écrit, mis en scène ou...

Documentaire Comment vivre plus longtemps ? Est-ce que la perspective de vivre jusqu’à 150 ans vous fait rêver ? Pour certains, pas du tout ;...

Conférence L’histoire de l’IRM en 5 dates Alexandre Vignaud, chercheur au CEA à NeuroSpin revient sur les 5 grandes dates clés de l’histoire de l’imagerie médicale....

Conférence La santé, matière vivante Sur le thème « La santé, matière vivante », Laurent Bellanger, biochimiste et responsable d’équipe de recherche au CEA...

Podcast Mort cellulaire : un mal nécessaire Elles sont 6 millions à mourir en nous chaque minute, 10 milliards chaque jour. Les cellules qui composent notre...

Article 4 infos essentielles sur Alzheimer La maladie d’Alzheimer est un trouble neurologique progressif qui touche des millions de personnes à travers le monde. Elle...

Article Erections masculines et féminines : comment fonctionnent-elles ? Ce sujet complexe mais fascinant est devenu un sujet de plus en plus courant sur la scène de la...

Conférence L’exercice physique, un médicament à large spectre ? Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – Le cerveau Que se passe-t-il à l’intérieur de votre crâne? Bien plus que vous ne l’imaginez. Pourquoi les hommes ne demandent-ils...

Conférence L’architecture fonctionnelle du cerveau au repos Notre cerveau travaille constamment, même quand nous sommes au repos. Un peu comme une ville la nuit, son architecture...

Documentaire Le sucre nous rend-il bêtes ? Au cours des dernières décennies, notre vision du sucre a radicalement évolué. Tandis qu’il était considéré comme un coupe-faim...

Documentaire Le fonctionnement du corps humain – Le cerveau \r

\r

Décryptage de la croissance et du fonctionnement du cerveau humain. Dès la troisième semaine de conception, il se développe....

Conférence Le traitement de l’addiction, regards croisés d’un juriste et d’un médecin Qui ne s’est jamais senti-e esclave d’une chose, en proie à une lutte difficile avec une partie de lui-même...

Documentaire Le monde secret des jumeaux Nés avec un matériel génétique identique, les jumeaux monozygotes développent au cours de leur vie de fascinants points communs...

Documentaire L’Esprit Sorcier – La vérité sur les vaccins Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent le fonctionnement du système immunitaire, les types de vaccins,...

Conférence Aux frontières de la santé mentale: le cas de l’autisme Les dernières avancées de la recherche aident à mieux comprendre la complexité de l’autisme et sa contribution génétique.

Documentaire Xenius – Coeur artificiel, de nouveaux espoirs ? En Europe, dix millions de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque. Généralement, les médecins recommandent une transplantation, mais le nombre d’organes disponibles...

Conférence Le cerveau, la recherche en train de se faire Le cerveau, cet organe mystérieux et complexe, continue de fasciner les scientifiques du monde entier. Depuis des siècles, les...