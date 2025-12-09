Quels sont les prérequis physiques et psychiques nécessaires au développement de l’écriture chez les jeunes enfants ? C’est la question que se pose Ana Phelippeau, doctorante au Muséum d’histoire naturelle de Paris dans le laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution (MECADEV), interviewée par Maxime Labat en plein confinement. L’écriture est étudiée dans cette thèse comme une capacité naturelle unique, présente chez une espèce animale, Homo Sapiens, impliquant le développement du cerveau mais aussi et surtout le développement des capacités motrices de la main.