Les premiers travaux portant sur l’autisme ont été publié dans les années 1940. Près de 80 ans plus tard, la neuroatypie commence à peine à trouver sa place dans la société. On parle désormais de trouble du spectre autistique (TSA), auquel se rattache une galaxie de concepts, de caractéristiques et de recherches scientifiques. Et si les personnes autistes étaient bien plus que cela ?