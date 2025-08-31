Documentaire

Bien que la recherche génétique évolue très vite et que les études sur le vieillissement soient prometteuses, des centaines de personnes dans le monde entier, âgées de 2 à 101 ans, ont déjà confié leurs corps ou leur cerveau à la cryonie au cours des 50 dernières années. Congelés dans de l’azote liquide après leur décès, ils placent leur confiance et leur fortune dans la promesse d’être un jour ressuscités par la médecine du futur.Ce documentaire mène l’enquête auprès d’éminents scientifiques tout en dressant le portrait de la famille d’Elaine qui a décidé de se réveiller dans le futur.

Titre : Tuer la mort ?

Un film écrit et réalisé par Thomas Licata / Durée : 52′ / Année : 2023

Coproduction : Les Films de la Passerelle / Calisto Productions / RTBF / LCP-Assemblée nationale

