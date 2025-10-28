Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le CBD et le chanvre bien-être Frédéric Gié présente les usages du chanvre à travers l’Histoire, revient sur la découverte du Système Endocannabinoide, sur son...

Conférence L’architecture fonctionnelle du cerveau au repos Notre cerveau travaille constamment, même quand nous sommes au repos. Un peu comme une ville la nuit, son architecture...

Article En bref: la progéria, ou la maladie du vieillissement prématuré La progéria, également connu sous le nom de syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique extrêmement rare qui provoque...

Conférence Aux frontières de la santé mentale: le cas de l’autisme Les dernières avancées de la recherche aident à mieux comprendre la complexité de l’autisme et sa contribution génétique.

Podcast Le lupus Imaginons, notre système immunitaire jouer au loup garou. Qu’il pense réellement qu’il y ait un loup garou parmi les...

Conférence Danse et neurosciences Animée par le médecin psychiatre Emmanuel Monneron cette conférence est l’occasion de présenter une partie des mécanismes à l’œuvre...

Podcast Éco-anxiété : un climat de souffrance Un mal nouveau qui touche près de la moitié des jeunes en France. Mais comment définir ce “stress écologique”...

Article Irm cérébrale : un diagnostic précis du cerveau L’IRM cérébrale fait partie des examens de radiologie les plus couramment réalisés. Cet outil médical fournit des images très...

Documentaire C’est pas sorcier – Médicaments Comment fabriquent-on un médicament, pourquoi agit-il sur notre corps, pourquoi choisit-on parfois de le présenter en sirop plutôt qu’en...

Conférence Eye-tracking, bio-marqueur(s) de la cognition sociale chez les personnes autistes L’eye-tracking, ou oculométrie, s’impose de plus en plus comme une technologie clé pour sonder les mécanismes subtils de la...

Conférence Le traitement de l’addiction, regards croisés d’un juriste et d’un médecin Qui ne s’est jamais senti-e esclave d’une chose, en proie à une lutte difficile avec une partie de lui-même...

Article Pourquoi faire une biopsie osseuse ? Une biopsie osseuse est une procédure médicale permettant de prélever un échantillon de tissu osseux pour une analyse en...

Conférence L’hypnose : outil de soin à part entière L’enfant joue puis brusquement s’immobilise, le regard dans le vague. L’adulte regarde la scène et pense « il est dans...

Documentaire Gabon : chasseurs de virus Les uns surveillent les grands singes tandis que d’autres traquent les rongeurs. D’autres encore visitent toutes les grottes du...

Documentaire Quel avenir pour la médecine ? Alors que l’Europe fait face à une pénurie de médecins de campagne, les habitants des zones rurales sont contraints...

Article L’immunité chez l’enfant L’immunité se définit comme la capacité qu’a l’organisme à se défendre face à des agents infectieux ou une maladie...

Article Les raisons derrière la diminution du sommeil avec l’âge La diminution du sommeil avec l’âge est un phénomène bien documenté qui intrigue autant les chercheurs que le public....