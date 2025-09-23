Infographie | 4 infos insolites sur les virus

Infographie

Les virus fascinent autant qu’ils inquiètent. Invisibles à l’œil nu, ces entités microscopiques sont capables de bouleverser des écosystèmes entiers… mais aussi de surprendre par leur ingéniosité. Vous pensez tout savoir sur eux ? Détrompez-vous. Derrière leur réputation de parasites impitoyables se cachent des faits inattendus, parfois même déroutants.

Voici quatre informations insolites qui pourraient bien changer votre regard sur le monde viral.

1. Les virus peuvent « se réveiller » après des millénaires d’hibernation

Des scientifiques ont réussi à réanimer des virus piégés dans le pergélisol sibérien depuis plus de 30 000 ans. Bien qu’ils ne soient pas dangereux pour l’homme, cela montre que certains virus peuvent survivre des millénaires dans des conditions extrêmes. Une telle résilience défie notre compréhension de la vie et de la mort biologiques.

2. Les virus peuvent « pirater » le comportement d’autres êtres vivants

Certains virus ont la capacité de modifier le comportement de leurs hôtes pour favoriser leur propre propagation. Par exemple, un virus qui infecte les chenilles les pousse à grimper en hauteur avant de mourir, permettant ainsi à ses particules de se répandre plus facilement. Cela ressemble à un scénario de science-fiction, et pourtant, c’est bien réel.

3. Tous les virus ne sont pas nuisibles

Contrairement à l’image négative qu’on s’en fait, certains virus peuvent être bénéfiques. Il en existe qui aident à lutter contre des bactéries dangereuses, comme les bactériophages, utilisés dans certaines thérapies alternatives. On pourrait dire que les virus sont aussi capables de jouer les « héros invisibles » dans notre organisme.

4. Il existe des virus géants qu’on croyait impossibles

Découverts récemment, les virus géants comme Mimivirus ou Pandoravirus ont des génomes plus gros que certains organismes vivants, comme des bactéries. Leur complexité a poussé certains chercheurs à reconsidérer la frontière entre le vivant et le non-vivant. Ce sont des créatures énigmatiques qui défient les définitions classiques de la biologie.