La question du rôle des hormones sexuelles dans la fabrication du cerveau constitue l’un des enjeux majeurs des neurosciences contemporaines, tant elle touche à la compréhension de ce qui façonne notre identité, nos comportements et nos aptitudes. Loin de se limiter aux seules fonctions reproductives, ces hormones exercent une influence déterminante dès les premières étapes du développement embryonnaire, puis continuent de moduler l’architecture cérébrale tout au long de la vie. Déconstruire cette relation, c’est mettre en lumière les mécanismes subtils par lesquels elles participent à la différenciation sexuelle du cerveau, mais aussi interroger la part du biologique et de l’environnement dans la constitution de nos trajectoires cognitives et sociales.