Infographie | 4 infos insolites sur les rêves

Infographie

Les rêves fascinent depuis toujours. Tantôt mystérieux, tantôt révélateurs, ils accompagnent nos nuits sans que nous en ayons toujours conscience. Derrière leur apparente fantaisie, la science a mis en lumière plusieurs faits surprenants qui montrent à quel point le cerveau est actif lorsque nous dormons.

Nous rêvons beaucoup plus qu’on ne le croit

Même si au réveil nous avons souvent l’impression de n’avoir rien rêvé, la réalité est tout autre. Le cerveau produit en moyenne entre quatre et six rêves chaque nuit. Ces épisodes apparaissent surtout pendant le sommeil paradoxal, une phase où l’activité cérébrale est intense.

La plupart de ces songes s’effacent rapidement de notre mémoire, ce qui explique cette impression de vide. En réalité, tout le monde rêve, même ceux qui jurent le contraire.

Les rêves font rarement appel à l’odorat

Lorsqu’on raconte un rêve, on décrit généralement des images, des sons, parfois des émotions fortes, mais très rarement des odeurs. Les songes sont en effet majoritairement visuels.

Pourtant, certaines personnes, comme les parfumeurs ou les chefs cuisiniers, rapportent plus souvent des expériences olfactives dans leurs rêves. Leur cerveau, habitué à travailler avec les senteurs et les saveurs, intègre plus facilement ces perceptions à leurs scénarios nocturnes.

Nos rêves recyclent les visages du quotidien

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’esprit ne crée pas de nouveaux visages pendant le sommeil. Les personnages que l’on croise en rêve existent bel et bien dans la réalité.

Il peut s’agir de proches, d’amis, mais aussi d’inconnus croisés au hasard, comme un passant ou une personne aperçue dans un film. Le cerveau enregistre ces visages et les ressort, parfois des années plus tard, au détour d’une aventure onirique.

Les rêves nourrissent la créativité

Certains rêves ne se contentent pas de divertir : ils inspirent. De nombreux artistes et inventeurs ont trouvé des idées grâce à leurs visions nocturnes.

Paul McCartney, par exemple, a entendu en rêve la mélodie de Yesterday, tandis que le chimiste Kekulé a découvert la structure du benzène après avoir rêvé d’un serpent qui se mordait la queue. Ces exemples montrent que les rêves participent activement à la créativité et à la résolution de problèmes.