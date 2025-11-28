Conférence

Le sommeil est important pour la consolidation de la mémoire et le fonctionnement cognitif durant la journée. Les rythmes cérébraux au cours du sommeil jouent un rôle clé dans ce processus.

Au cours de cette présentation, le Dr Thanh Dang-Vu discute de travaux récents dans son laboratoire sur les relations entre rythmes cérébraux au cours du sommeil, consolidation mnésique et déclin cognitif associé au vieillissement. Il discute également de l’impact des troubles du sommeil sur les fonctions cognitives, ainsi que les effets d’interventions liées au sommeil sur les performances cognitives.