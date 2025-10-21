Article

Lors du Congrès 2025 de l’European Respiratory Society (ERS), le thème « la santé respiratoire dans le monde » a mis en lumière les défis croissants liés à l’augmentation du nombre de patients, à la limitation des ressources disponibles et à l’évolution rapide des technologies, tout en maintenant des standards élevés de qualité des soins.

Face à la progression mondiale du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), ces enjeux deviennent d’autant plus pressants. La présentation de BMC Medical, intitulée « Redéfinir les critères d’excellence pour une meilleure PPC », a répondu directement à cette problématique en démontrant comment les dispositifs de nouvelle génération peuvent concilier efficacité clinique et performance opérationnelle.

Fondée en 2001, BMC Medical est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays. Sa mission s’inscrit pleinement dans l’appel du Congrès à des solutions durables, centrées sur le patient. Les enseignements post-Congrès ont par ailleurs renforcé l’idée que les innovations de BMC en médecine du sommeil continuent de faire progresser une approche des soins centrée sur le patient, avec des résultats mesurables et durables pour les personnes atteintes de pathologies respiratoires chroniques.

La crise du sommeil en France : lacunes en matière de diagnostic, d’observance et d’accès aux soins

En France, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est devenu une pathologie fréquente qui exerce une pression considérable sur les capacités du système de santé. Les centres du sommeil sont saturés, obligeant de nombreux patients à attendre plusieurs mois avant de pouvoir bénéficier d’un examen, chaque nuit sans traitement aggravant encore leur état de santé. Pour les médecins généralistes, déjà confrontés à une forte charge de travail, l’absence d’outils numériques complique davantage le tri précoce et le suivi à distance des patients.

Principaux défis identifiés :

Prévalence élevée du SAOS : 5 à 8 % des adultes sont concernés, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique.



Faible observance thérapeutique : seuls 50 à 60 % des patients poursuivent leur traitement, souvent en raison de l’inconfort ou de la complexité du parcours de soins.



Surcharge des médecins généralistes : les délais d’attente prolongés et le manque d’outils digitaux freinent le tri rapide et la surveillance continue des patients.

Transformer les connaissances en actions : l’approche concrète de BMC face aux défis de la thérapie du sommeil

En France, les professionnels de santé expriment régulièrement le besoin de solutions thérapeutiques à la fois efficaces en conditions réelles et simples à suivre pour les patients. Pour y répondre, BMC s’appuie sur trois piliers essentiels : des dispositifs intelligents, un suivi numérique de pointe, et une coordination fluide entre les acteurs du parcours de soins.

(BMC sponsored）

Série G3 A20 : une technologie au service du confort et de la précision

La série G3 A20 a été conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance thérapeutique et confort d’utilisation, en s’appuyant sur des données cliniques robustes et des tests comparatifs indépendants. Elle permet une détection extrêmement précise des événements respiratoires, y compris les apnées centrales, les hypopnées et les respirations de type Cheyne-Stokes — avec une fiabilité de 100 % démontrée en laboratoire.

Ce qui distingue la G3 A20 :

Réponse adaptée à chaque événement : le dispositif ajuste la pression de manière ciblée pour corriger efficacement les apnées obstructives tout en évitant les hausses inutiles lors d’événements centraux — un gage de sécurité pour le patient.

Algorithme adaptatif intelligent : Calcule la pression de départ en fonction des seuils de thérapie efficace des cinq derniers jours, réduisant ainsi les événements résiduels et minimisant les réglages manuels.

Calcule la pression de départ en fonction des seuils de thérapie efficace des cinq derniers jours, réduisant ainsi les événements résiduels et minimisant les réglages manuels. Trois niveaux de réponse à la pression (rapide, standard ou douce) permettent de s’adapter à tous les profils de patients, qu’il s’agisse de SAOS sévère, d’IMC élevé ou de sensibilité accrue à la pression.

Humidification renforcée et silencieuse : grâce à un réservoir de 360 mL, la G3 A20 assure jusqu’à 10 heures de confort respiratoire continu, même en cas de chute de température nocturne. L’appareil s’allume et s’éteint automatiquement avec le port du masque, simplifiant l’usage au quotidien.

Avec sa capacité à maintenir une efficacité clinique élevée tout en réduisant la charge de pression, la G3 A20 contribue à améliorer la tolérance au traitement, à renforcer l’observance à long terme et à alléger la charge de travail des professionnels de santé.

PAP Link Web : une plateforme numérique pour un suivi simplifié et sécurisé

Pensée pour les professionnels de santé, la plateforme PAP Link Web centralise toutes les données de traitement dans un environnement sécurisé, conforme aux réglementations européennes (RGPD, HDS, certification MDR). Hébergée en France, elle garantit la confidentialité des données tout en facilitant leur exploitation clinique.

Fonctionnalités clés :

Suivi en temps quasi réel : les données des appareils BMC sont automatiquement transmises à la plateforme dans les 15 minutes suivant chaque session de traitement. Les professionnels peuvent ainsi suivre l’évolution du patient en continu, identifier rapidement les écarts et ajuster les paramètres à distance si nécessaire.

Tableaux de bord clairs et personnalisables : ils permettent de repérer facilement les patients à risque ou en perte d’observance, et de prioriser les interventions.

Rapports automatisés prêts à l’emploi : compatibles avec les démarches de remboursement, ces rapports facilitent la gestion administrative et optimisent le temps médical.

Accessibilité multiplateforme : disponible en version Web, PC et application mobile, PAP Link Web offre une flexibilité maximale pour les équipes médicales comme pour les patients eux-mêmes.

Intégrée aux dispositifs G3, la plateforme PAP Link renforce la coordination des soins entre médecins, prestataires, infirmiers et aidants. Elle permet de passer d’un simple suivi technique à une véritable prise en charge personnalisée et proactive, au bénéfice du patient.

PPC vs oxygénothérapie : ce que les patients doivent savoir

Il est fréquent que les patients confondent les appareils de PPC (pression positive continue) avec les concentrateurs d’oxygène. Or, la thérapie par PPC s’adresse principalement aux personnes souffrant de SAOS, caractérisé par l’effondrement des voies respiratoires pendant le sommeil. À l’inverse, les concentrateurs d’oxygène sont prescrits aux patients atteints de maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO ou l’insuffisance respiratoire, nécessitant un apport en oxygène supplémentaire.

Chez les patients présentant à la fois un SAOS et une BPCO, une approche combinée intégrant PPC et oxygénothérapie peut s’avérer essentielle pour maintenir un niveau d’oxygène adéquat et stabiliser la respiration nocturne. Cependant, cette association thérapeutique reste souvent mal comprise ou négligée.

En clarifiant ces différences et les profils de patients concernés, les professionnels de santé peuvent limiter les usages inadaptés, améliorer l’observance et garantir une prise en charge plus appropriée. BMC renforce cette sensibilisation à travers des actions d’éducation, une communication transparente, et des dispositifs BPAP de nouvelle génération enrichis par des outils de santé numérique, favorisant l’implication des patients et l’amélioration des résultats à long terme en matière de soins respiratoires.

Certifiés pour soigner, conçus pour l’avenir

Chaque dispositif BMC est certifié CE et destiné à être utilisé sous la supervision de professionnels de santé, garantissant ainsi sécurité, précision et intégration fluide entre matériel médical et plateformes numériques.

BMC s’engage à accompagner les familles dans la prise en charge des pathologies respiratoires chroniques grâce à des technologies fiables, un accompagnement expert et des soins empreints d’humanité. Cette mission inspire des solutions telles que la série G3 et PAP Link, développées pour répondre aux exigences cliniques tout en s’adaptant aux réalités quotidiennes des soins respiratoires.

Les enseignements issus du congrès ERS ont mis en évidence qu’améliorer l’observance et la qualité des soins ne repose pas uniquement sur l’innovation technologique. Cela nécessite une coordination systémique, des outils numériques performants et une approche véritablement centrée sur le patient. Grâce à des modèles de soins évolutifs et à des technologies fondées sur des données probantes, BMC poursuit sa vision : devenir le partenaire de référence en matière de soins respiratoires à l’échelle mondiale.

Les professionnels de santé peuvent consulter l’ensemble des produits sur la page officielle de BMC : https://fr.bmc-medical.com