Conférence

« Les rêves sont l’aquarium de la nuit » (Victor Hugo). A quoi rêvent les hommes et les femmes, les aveugles, les paraplégiques, les somnambules, les étudiants avant les examens ? On apprend tellement à regarder dormir les personnes, à voir les patients mimer leur rêve, parler, rire, à étudier les rêveurs lucides et ceux qui ont des rêves éveillés. Cette recherche scientifique et médicale récente sur le sommeil et le rêve, aide à comprendre comment notre cerveau travaille en dormant.

Avec Isabelle Arnulf.