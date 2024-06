Conférence

Alexandre Vignaud, chercheur au CEA à NeuroSpin revient sur les 5 grandes dates clés de l’histoire de l’imagerie médicale. Des premières images du corps humain en 1972 à lseult, le plus gros et le plus puissant aimant IRM du monde, vous saurez tout sur les avancées majeures dans l’observation de l’intérieur de notre corps humain.