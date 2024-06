Conférence

Sur le thème « La santé, matière vivante », Laurent Bellanger, biochimiste et responsable d’équipe de recherche au CEA explique comment les travaux entrepris par le CEA, pendant l’été 2014, ont permis le développement d’un test de diagnostic permettant de révéler la présence de virus Ebola en 15 minutes. Puis, Cyril Poupon, physicien de l’IRM et traitement de l’image, chef de l’unité d’IRM et de spectroscopie de NeuroSpin explique comment voir le cerveau penser.