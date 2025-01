Documentaire

Pourquoi les hommes n’ont-ils pas tous la même couleur ? Pourquoi la peau plisse-t-elle quand on reste trop longtemps dans son bain ? Pourquoi transpire-t-on ? Qu’est-ce que c’est la kératine ? Pourquoi notre peau est-elle imperméable ? Et l’acné, d’où ça vient ? Fred, Jamy et Sabine nous disent tout sur cette peau qui – grâce à ses 200 000 terminaisons nerveuses – nous informe sans cesse sur le monde qui nous entoure, tout en nous protégeant des agressions extérieures. Ils sont au centre de thalassothérapie d’Ouistreham. Entre cabines de bronzage, séances de jacuzzi et soins du visage, ils nous expliquent le rôle de la peau et ses multiples particularités. Pour voir les choses d’un peu plus près, Sabine s’est également rendue dans les laboratoires d’un grand groupe de cosmétiques.