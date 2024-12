Podcast

“Les antibiotiques, c’est pas automatique”… et si les médicaments ne l’étaient pas non plus ? Contre les prescriptions à rallonge, les effets secondaires en cascade et les traitements qui s’empilent naît un courant opposé : celui de la déprescription. Dé-prescrire, c’est planifier l’arrêt des traitements dès leur commencement, ou proposer une amélioration de l’hygiène de vie avant une boite de somnifères.