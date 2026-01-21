L’athérosclérose représente aujourd’hui l’une des causes prédominantes de morbidité à l’échelle mondiale, agissant souvent comme un tueur silencieux au sein de notre système circulatoire. Cette pathologie complexe se caractérise par la perte progressive d’élasticité des artères, provoquée par l’accumulation insidieuse de dépôts lipidiques, de glucides complexes et de tissus fibreux sur la paroi interne des vaisseaux.