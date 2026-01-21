Ressources Dans la même catégorie

Conférence Dessine-moi un rêve : un voyage onirique et scientifique Mystérieux, fantaisistes, surprenants, effrayants ou réjouissants, les rêves intriguent tous les rêveuses et les rêveurs, mais aussi les scientifiques....

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...

Conférence Hypertension et cholestérol Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, lorsqu’il est en excès se dépose sur la paroi des artères, notamment...

Article Qu’est-ce que la xénotransplantation ? La xénotransplantation est peut-être un terme qui ne vous est pas familier. C’est la procédure de transplantation d’organes, de...

Conférence La science des rêves – Les rêves lucides Vous êtes endormi, en plein rêve, et pourtant vous restez conscient et vous pouvez même contrôler ce rêve :...

Conférence Voyage extraordinaire au centre du cerveau Votre cerveau, c’est votre identité, votre mémoire, vos sensations, vos sentiments, vos désirs, vos idées : Jean-Didier Vincent, le...

Article 4 infos étonnantes sur le déjà-vu C’est une sensation fugace, presque électrique, qui parcourt l’échine et suspend le temps l’espace d’une seconde. Vous discutez avec...

Article 4 infos étonnantes sur le sucre et le cerveau Nous vivons une époque où le sucre est omniprésent, caché dans les moindres recoins de notre alimentation industrielle, transformant...

Conférence Le pouvoir de l’odorat sur nos décision Mais au fait comment et pourquoi les odeurs nous parlent ? Joie, désir, plaisir, indifférence ou encore alerte, peur...

Conférence La bosse des maths Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde avec une intuition des nombres. Peut-on...

Podcast D’où vient la sensation de déjà-vu ? La sensation de déjà-vu, ce curieux sentiment d’avoir déjà vécu une situation présente, intrigue depuis des siècles aussi bien...

Documentaire Le corps humain (2/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Documentaire C’est pas sorcier – Résister au froid Pour fonctionner correctement, notre cerveau, notre cœur, nos reins… doivent être maintenus à une température qui se situe entre...

Documentaire Traitement de l’obésité L’obésité est aujourd’hui reconnue comme une maladie en soi-même si, on l’a vu, les patients souffrent encore de discriminations...

Conférence Handicap et neurodiversité Dans une société en quête d’inclusion, le regard porté sur le handicap et la neurodiversité évolue lentement mais significativement....

Documentaire L’Europe de la médecine douce En France, les médicaments et la chirurgie ont la part belle. Que peut-on imiter chez nos voisins en matière...

Podcast Histoire(s) de cerveaux Le cerveau, on en a tous un, mais est-ce que vous le connaissez bien ? Installez-vous confortablement dans le...

Documentaire Les coulisses de la science – La dengue (2/2) La dengue, anciennement appelée « grippe tropicale », « fièvre rouge » ou « petit palu », est une...

Documentaire Infection nosocomiale : la malédiction de l’hôpital Avec 7’000 personnes infectées et 2’000 décès par an – huit fois plus que sur la route – les...