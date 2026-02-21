Le corps humain demeure, malgré les siècles de recherches intensives et les prouesses technologiques de l’imagerie moderne, l’un des...
Être père aujourd’hui n’a rien à voir avec la façon de l’être il y a une, deux ou trois...
Souvent perçus comme de simples accessoires esthétiques que l’on lime ou que l’on colore au gré des modes, les...
Le sommeil, cet état physiologique complexe qui occupe environ un tiers de notre existence, demeure l’un des sujets les...
Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...
Nos deux narines ne sentent pas exactement de la même façon, et cela pour des raisons à la fois...
Hier, j’étais en train de payer un truc et j’ai oublié mon code de carte bleue… Ils venaient de...
Les neurologues ont percé de nombreux mystères de nos rêves, mais ils ne savent toujours pas pourquoi nous rêvons....
Pour la mise en marché de tout nouveau médicament, le passage de la recherche fondamentale à l’application thérapeutique en...
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les chercheurs commencent à peine à explorer ?...
Comment appréhender les sensorialités humaines dans un contexte extra-terrestre ? Le vol spatial modifie-t-il la hiérarchie terrestre des sens...
\r\nÀ chaque blessure légère, une petite coupure par exemple, nous constatons la capacité d’auto-guérison de notre corps. Mais cette...
Rappelez-vous de qui vous êtes réellement parce que votre cerveau ne le sait pas ! Maud Ankaoua est dirigeante,...
Le cerveau peut nous placer dans un état mental différent de l’éveil ordinaire. Quels sont les mécanismes sous-jacents aux...
On entend souvent dire que les cheveux continuent de pousser après la mort, mais en réalité, ce n’est qu’une...
On croyait que le cerveau se cristallisait structurellement lorsqu’arrivé à maturation. Or, on commence à découvrir que ce n’est...
En comprenant le fonctionnement de notre horloge interne, la chronobiologie pourrait contribuer à soigner ou prévenir des maladies. Tel...
Elles suscitent l’espoir mais attisent aussi toutes les convoitises. Objet de recherche dans les laboratoires du monde entier, les cellules...
Pourquoi la majorité des êtres humains sont droitiers demeure une énigme fascinante qui mêle biologie, évolution et culture. Environ...
Matière Grise se penche sur la posturologie. Il existe un phénomène qui est souvent sous-estimé : l’influence que peuvent...
