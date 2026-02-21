Ressources Dans la même catégorie

Article 4 mystères du corps humain Le corps humain demeure, malgré les siècles de recherches intensives et les prouesses technologiques de l’imagerie moderne, l’un des...

Documentaire Comment les bébés transforment le cerveau des pères ? Être père aujourd’hui n’a rien à voir avec la façon de l’être il y a une, deux ou trois...

Article 4 infos étonnantes sur les ongles Souvent perçus comme de simples accessoires esthétiques que l’on lime ou que l’on colore au gré des modes, les...

Article Somniloquie : pourquoi parle-t-on en dormant ? Le sommeil, cet état physiologique complexe qui occupe environ un tiers de notre existence, demeure l’un des sujets les...

Podcast Voir ! Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...

Podcast Nos deux narines sentent-elles de la même façon ? Nos deux narines ne sentent pas exactement de la même façon, et cela pour des raisons à la fois...

Podcast Mais où est donc ma mémoire ? Hier, j’étais en train de payer un truc et j’ai oublié mon code de carte bleue… Ils venaient de...

Documentaire Dans tes rêves ! Les neurologues ont percé de nombreux mystères de nos rêves, mais ils ne savent toujours pas pourquoi nous rêvons....

Conférence Les organoïdes Pour la mise en marché de tout nouveau médicament, le passage de la recherche fondamentale à l’application thérapeutique en...

Documentaire Le ventre, notre deuxième cerveau Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les chercheurs commencent à peine à explorer ?...

Conférence Le corps à l’épreuve du cosmos Comment appréhender les sensorialités humaines dans un contexte extra-terrestre ? Le vol spatial modifie-t-il la hiérarchie terrestre des sens...

Documentaire Quand l’esprit guérit le corps \r

À chaque blessure légère, une petite coupure par exemple, nous constatons la capacité d’auto-guérison de notre corps. Mais cette...

Conférence Et si le cerveau ne nous disait pas toute la vérité ? Rappelez-vous de qui vous êtes réellement parce que votre cerveau ne le sait pas ! Maud Ankaoua est dirigeante,...

Conférence La conscience dans tous ses états Le cerveau peut nous placer dans un état mental différent de l’éveil ordinaire. Quels sont les mécanismes sous-jacents aux...

Podcast Les cheveux continuent-ils de pousser après la mort ? On entend souvent dire que les cheveux continuent de pousser après la mort, mais en réalité, ce n’est qu’une...

Conférence L’incroyable plasticité cérébrale du cerveau humain On croyait que le cerveau se cristallisait structurellement lorsqu’arrivé à maturation. Or, on commence à découvrir que ce n’est...

Documentaire Chronobiologie En comprenant le fonctionnement de notre horloge interne, la chronobiologie pourrait contribuer à soigner ou prévenir des maladies. Tel...

Documentaire Cellules souches, cellules miracle ? Elles suscitent l’espoir mais attisent aussi toutes les convoitises. Objet de recherche dans les laboratoires du monde entier, les cellules...

Podcast Pourquoi y a t-il davantage de droitiers que de gauchers ? Pourquoi la majorité des êtres humains sont droitiers demeure une énigme fascinante qui mêle biologie, évolution et culture. Environ...