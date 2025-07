Podcast

Anxiété, troubles du sommeil, fatigue mentale, dépression silencieuse… Et si notre cerveau était tout simplement mal nourri ? Anne Ghesquière reçoit le Dr Guillaume Fond, psychiatre et chercheur en biologie cellulaire, pour décrypter les liens puissants entre alimentation et santé mentale. Oméga-3, zinc, vitamine D, probiotiques, théanine, méthylfolate : découvrez comment certains nutriments clés influencent nos émotions, notre mémoire, notre humeur et même notre vieillissement cérébral. Grâce aux dernières études cliniques et à la psychonutrition, le Dr Fond nous livre des solutions concrètes pour renforcer nos neurones, prévenir les troubles psychiques et optimiser nos capacités cognitives.