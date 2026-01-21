La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...
Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, lorsqu’il est en excès se dépose sur la paroi des artères, notamment...
La xénotransplantation est peut-être un terme qui ne vous est pas familier. C’est la procédure de transplantation d’organes, de...
Vous êtes endormi, en plein rêve, et pourtant vous restez conscient et vous pouvez même contrôler ce rêve :...
Votre cerveau, c’est votre identité, votre mémoire, vos sensations, vos sentiments, vos désirs, vos idées : Jean-Didier Vincent, le...
C’est une sensation fugace, presque électrique, qui parcourt l’échine et suspend le temps l’espace d’une seconde. Vous discutez avec...
Nous vivons une époque où le sucre est omniprésent, caché dans les moindres recoins de notre alimentation industrielle, transformant...
Chaque année, des millions de Français font preuve d’une solidarité exemplaire en soutenant financièrement les associations et fondations œuvrant...
La maturation cérébrale pendant l’enfance et l’adolescence remanie et réorganise les réseaux neuronaux qui affinent leurs fonctions et leurs...
A grand renfort d’animations futuristes, d’images d’archives, de reconstitutions et d’interviews de chercheurs, ce documentaire en deux volets retrace...
\r\nLes bactéries résistantes aux antibiotiques sèment le trouble dans les hôpitaux et sont mises sous haute surveillance par les...
Pendant très longtemps, on a considéré que l’autisme était d’origine psychologique. Désormais on sait que des facteurs biologiques et...
La musique est une forme de communication pour l’espèce humaine, elle nous permet notamment de communiquer avec nos enfants,...
La maladie de Parkinson, nommée d’après le Dr James Parkinson qui l’a décrite pour la première fois en 1817,...
On ne guérit pas d’une paralysie. En revanche on pourrait imaginer la court-circuiter en passant par-dessus la lésion pour...
Un couple d’animateurs cherche des réponses aux questions que pose le fonctionnement de l’univers quotidien.
Enquêtes de Région vous emmène sur les bancs de la Faculté de médecine à Lyon pour évoquer les paradoxes...
Sauf difficulté particulière, douleur, gêne ou fatigue, notre corps est comme transparent et silencieux. Tout se passe comme si...
Les données épidémiologiques indiquent un lien indéniable entre le style de vie, dont le régime alimentaire, et la santé....
Après la redécouverte du cerveau perdu d’Albert Einstein, il est apparu que l’un des plus brillants esprits de l’histoire...
