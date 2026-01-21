Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...

Conférence Hypertension et cholestérol Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, lorsqu’il est en excès se dépose sur la paroi des artères, notamment...

Article Qu’est-ce que la xénotransplantation ? La xénotransplantation est peut-être un terme qui ne vous est pas familier. C’est la procédure de transplantation d’organes, de...

Conférence La science des rêves – Les rêves lucides Vous êtes endormi, en plein rêve, et pourtant vous restez conscient et vous pouvez même contrôler ce rêve :...

Conférence Voyage extraordinaire au centre du cerveau Votre cerveau, c’est votre identité, votre mémoire, vos sensations, vos sentiments, vos désirs, vos idées : Jean-Didier Vincent, le...

Article 4 infos étonnantes sur le déjà-vu C’est une sensation fugace, presque électrique, qui parcourt l’échine et suspend le temps l’espace d’une seconde. Vous discutez avec...

Article 4 infos étonnantes sur le sucre et le cerveau Nous vivons une époque où le sucre est omniprésent, caché dans les moindres recoins de notre alimentation industrielle, transformant...

Article À quoi servent réellement les dons dans la lutte contre le cancer ? Chaque année, des millions de Français font preuve d’une solidarité exemplaire en soutenant financièrement les associations et fondations œuvrant...

Conférence Cerveau : l’IA pour identifier des signatures cérébrales des troubles psychiatriques La maturation cérébrale pendant l’enfance et l’adolescence remanie et réorganise les réseaux neuronaux qui affinent leurs fonctions et leurs...

Documentaire L’aventure antibiotique – La revanche des microbes (1/2) A grand renfort d’animations futuristes, d’images d’archives, de reconstitutions et d’interviews de chercheurs, ce documentaire en deux volets retrace...

Documentaire Virus contre bactéries \r

Les bactéries résistantes aux antibiotiques sèment le trouble dans les hôpitaux et sont mises sous haute surveillance par les...

Documentaire Autisme génétique : les origines Pendant très longtemps, on a considéré que l’autisme était d’origine psychologique. Désormais on sait que des facteurs biologiques et...

Conférence Musique et cerveau – Entretien avec Hervé Platel La musique est une forme de communication pour l’espèce humaine, elle nous permet notamment de communiquer avec nos enfants,...

Article Compréhension de la maladie de Parkinson au niveau cérébral La maladie de Parkinson, nommée d’après le Dr James Parkinson qui l’a décrite pour la première fois en 1817,...

Documentaire Remarcher malgré une paralysie ? On ne guérit pas d’une paralysie. En revanche on pourrait imaginer la court-circuiter en passant par-dessus la lésion pour...

Documentaire La vie entre les mains Enquêtes de Région vous emmène sur les bancs de la Faculté de médecine à Lyon pour évoquer les paradoxes...

Conférence Amputé mais toujours présent, le membre fantôme Sauf difficulté particulière, douleur, gêne ou fatigue, notre corps est comme transparent et silencieux. Tout se passe comme si...

Conférence Peut-on changer les comportements alimentaires ? Les données épidémiologiques indiquent un lien indéniable entre le style de vie, dont le régime alimentaire, et la santé....