Mystérieux, fantaisistes, surprenants, effrayants ou réjouissants, les rêves intriguent tous les rêveuses et les rêveurs, mais aussi les scientifiques. Quelles sont les sources d’inspiration des rêves ? Nos rêves servent-ils une fonction ? L’étude du cerveau nous aide-t-elle à répondre à ces questions ? Le musée et le CNRS vous proposent une conférence scientifique participative exceptionnelle où le dessin donne vie à vos rêves…