Depuis la nuit des temps, l’homme s’est rêvé immortel. La quête de l’immortalité se retrouve dans les mythologie égyptienne, sumérienne, grecque mais aussi dans les légendes du Moyen-Age. Aujourd’hui, les avancées technologiques de la médecine font reculer toujours plus les frontières de la mort. Et le projet transhumaniste nous promet une vie éternelle branchée sur ordinateur, une survivance de l’esprit sur le corps. Alors, vivra-t-on un jour mille ans ? Qu’est-ce qui nous permet d’y croire ? Et au fait, voulons-nous vraiment être immortels ? Un débat mené par Aline Bachofner.