Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment notre cerveau perçoit il les œuvres d’art ? Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Les patients Alzheimer ont-ils des goûts esthétiques différents de ceux...

Article Combien de temps entre 2 anesthésies générales ? Le délai entre deux anesthésies générales est une question complexe qui dépend de plusieurs facteurs. En effet, il n’existe...

Conférence Les progrès de l’imagerie du cerveau L’imagerie médicale est devenue incontournable dans le diagnostic, le pronostic, la prise en charge et le suivi thérapeutique des...

Article Pourquoi notre cerveau adore les routines ? Imaginez un instant devoir réapprendre consciemment à lacer vos chaussures chaque matin, à analyser la mécanique de chaque pas...

Article Que cache l’état d’hypnose ? La science répond Longtemps reléguée aux spectacles de foire et entourée d’une aura de mysticisme, l’hypnose a traversé les siècles en suscitant...

Conférence La souris qui voulait se faire aussi grosse qu’Einstein ! Après la redécouverte du cerveau perdu d’Albert Einstein, il est apparu que l’un des plus brillants esprits de l’histoire...

Podcast Énergie, stress, sommeil : hormones & neurotransmetteurs Anne Ghesquière reçoit le nutritionniste Olivier Bourquin. Cortisol, sérotonine, dopamine, GABA. Quel rôle jouent nos hormones et neurotransmetteurs dans...

Documentaire Thyroïdes : cancer, traitement et surtraitement La thyroïde est une petite glande souvent méconnue qui régule tout le métabolisme. Parfois, elle est touchée par des...

Documentaire La science de la beauté Tatouages, pilosité et chirurgie esthétique, comment ça fonctionne ? Plus ou moins naturelles, il existe de nombreuses techniques scientifique...

Documentaire L’ARN messager nous sauvera-t-il du cancer ? L’arme la plus puissance contre la pandémie de Covid-19 nous a été offerte par une molécule peu connue : l’ARN...

Conférence Greffe d’organes et de tissus : pas sans donneurs ! La greffe d’organes et de tissus a bénéficié d’avancées récentes, passant du stade expérimental à une technique maîtrisée. Mais...

Conférence Cerveau et addiction Alcool, tabac, cannabis, opioïdes, psychostimulants, sucre… l’addiction peut en faire de redoutables compagnons de vie. Mais qu’est-ce que l’addiction...

Conférence Petits secrets de l’appareil digestif Notre cerveau s’est doté d’outils qui assurent sa pitance : nos sens la repèrent, nos membres nous l’apportent et...

Documentaire C’est pas sorcier – Les prothèses : comment ça marche ? Aujourd’hui en France 40 000 personnes ont du subir une amputation d’une partie de la jambe ou du bras à...

Conférence Teonanácatl, le champignon divin des Aztèques et les promesses de la psilocybine Vincent Verroust est doctorant en épistémologie et histoire des sciences à l’Université Picardie – Jules Vernes, il mène des...

Conférence Le cerveau pour allié en classe ? Cerveau, apprentissage et enseignement…Mieux connaître le cerveau peut-il nous aider à mieux enseigner et mieux apprendre? Nous sommes en...

Documentaire Xenius – Coeur artificiel, de nouveaux espoirs ? En Europe, dix millions de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque. Généralement, les médecins recommandent une transplantation, mais le nombre d’organes disponibles...