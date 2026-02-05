Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pourquoi chantons-nous ? Les chants sont considérés comme patrimoine culturel de l’humanité et, partout dans le monde, leurs fonctions sociales se ressemblent...

Podcast Vos paupières sont lourdes On va parler d’hypnose. Mais si vous pensez que l’hypnose se limite au serpent Kaa, suivez Cléora qui va...

Conférence Le médecin du 21ème siècle : humain ou numérique ? Le modèle traditionnel du médecin de famille est bousculé et a disparu pour beaucoup. Emmanuel interroge nos attentes envers...

Podcast Multitasking : l’impossible multitâche des hyperconnectés Combiner plusieurs activités numériques réduit nos performances et peut altérer nos capacités de concentration à long terme. Dans cet...

Conférence Quand le cerveau improvise la musique Pour cette soirée inaugurale nationale de la Semaine du cerveau, l’Orchestre des Campus de Grenoble (dirigé par Pierre-Adrien Théo...

Conférence La science des rêves « Les rêves sont l’aquarium de la nuit » (Victor Hugo). A quoi rêvent les hommes et les femmes,...

Documentaire Psychédélique – La science des expériences mystiques Après des décennies de tabou, le LSD et la psilocybine suscitent un regain d’intérêt auprès des scientifiques : ces...

Conférence Antibiotiques : indispensables mais… jamais anodins Les bactéries faisant de la résistance, les antibiotiques peuvent devenir inefficaces. Ce risque majeur pour la santé publique impose...

Documentaire Xenius – Après l’EHEC, faut-il redouter de nouvelles épidémies ? Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Documentaire Des électrochocs contre la dépression Les électrochocs font peur parce qu’ils ont été utilisés avec barbarie et brutalité. Mais les résultats spectaculaires dans des...

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...

Conférence Cancer du cerveau et chirurgie Le Pr Duffau nous présente la chirurgie éveillée des patients avec un gliome de bas grade : une amélioration...

Conférence Vers la fin du SIDA en 2030 ? Est-il possible d’en finir avec le sida au cours de la prochaine décennie ? C’est l’objectif que s’est fixé...

Documentaire Homéopathie, bientôt la fin ? Médicament ? Croyance ? Placebo ? Plus de deux siècles après son invention, l’étau se resserre autour de l’homéopathie....

Documentaire Pourquoi tombons-nous amoureux ? Ah, l’amour ! Si beau et en même temps si compliqué. Qui n’a pas vécu au moins une fois dans sa...

Conférence La science des rêves – Les rêves lucides Vous êtes endormi, en plein rêve, et pourtant vous restez conscient et vous pouvez même contrôler ce rêve :...

Documentaire En finir avec la douleur Migraine, mal de dos, brûlure… Chacun d’entre nous a déjà expérimenté la douleur au cours de sa vie et...

Conférence Perturbateurs endocriniens & reproduction Les perturbateurs endocriniens représentent aujourd’hui une source croissante de préoccupation pour la santé publique et l’environnement. Ces substances chimiques,...