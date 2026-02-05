Au début des années 2000, un mouvement part aux Etats-Unis sur la constatation que la santé publique est totalement dépendante des « conditions environnementales » au sens large. Les épisodes zoonotiques, de plus en plus fréquents, et encore illustrés par l’épidémie récente de COVID19, viennent parfaitement documenter ces aspects. La définition est alors « … action qui promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, végétale, animale et environnementale aux échelles locale, nationale et planétaire… » . Le France entérine cette situation par un colloque « Une seule planète, une seule santé » à l’Assemblée nationale le 1 octobre 2020, réunissant médecins, vétérinaires et écologues, avec la présence de 4 ministres, de la directrice générale de la sante animale de l’OMS et le directeur général de la Santé en France. Il est donc essentiel et urgent de concilier les sciences écologiques, évolutives et environnementales afin de comprendre l’émergence des maladies zoonotiques et se doter de stratégies innovantes de contrôle. Cependant, l’organisation actuelle de la recherche et l’allocation sectorielle des subventions font obstacle au développement d’approches transdisciplinaires et systémiques. Nous devons donc changer pour nous adapter !