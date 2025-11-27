Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le cerveau et l’art dans tout ça ? Que sait-on du fonctionnement du cerveau aujourd’hui ? Existe-t-il une conscience des émotions ? Quelle est la perception d’une...

Conférence Le tic-tac de votre horloge biologique Le saviez-vous ? De nombreux aspects de votre fonctionnement sont asservis à une véritable horloge biologique qui vous permet...

Conférence Dans le cerveau de nos ados L’adolescence est une période durant laquelle s’opèrent des changements extrêmement importants au niveau du cerveau. Celui-ci se réorganise alors...

Conférence Mémoire des sens : cerveau et odorat Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...

Conférence Le cerveau humain, un obstacle à l’écologie ? Et si notre cerveau était un obstacle à l’écologie ? Albert Moukheiber nous invite à réfléchir sur les biais...

Conférence Comment le cerveau humain se compare-t-il aux intelligences artificielles actuelles ? Le cerveau humain demeure une merveille biologique d’une complexité inégalée, et malgré les avancées fulgurantes de l’IA, les deux...

Article Ce que les neurosciences savent aujourd’hui sur la mémoire La mémoire, longtemps considérée comme un simple “réservoir” où s’empilent des informations, est désormais perçue par les neurosciences comme...

Podcast Alexander Fleming, la révolution des antibiotiques La découverte (accidentelle) de la pénicilline est une révolution ! Alexander Fleming comprend que les antibiotiques sont des armes...

Documentaire À la recherche de la jeunesse perdue Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement...

Conférence L’essentiel à savoir en chirurgie digestive pour les ECN & EDN Cette conférence est une excellente occasion de revoir les bases de la chirurgie digestive et de balayer une grande...

Podcast Régénérer ou la quête du Graal Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois...

Documentaire C’est pas sorcier – Âges de la vie Fred et Jamy décomposent les phases de la vie et nous emmènent dans les maternités, crèches et maisons de...

Documentaire Le retour des psychédéliques Après des années de diabolisation, les psychédéliques font leur retour dans le champ de la médecine. Des chercheurs espèrent...

Documentaire C’est pas sorcier – Secourisme, les gestes qui sauvent A quoi servent le bouche-à-bouche et les massages cardiaques ? Comment le défibrillateur – bien connu des fans de...

Podcast Sciences dans tous les sens L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, le goût… Dans le monde des odeurs, où les molécules olfactives se ressemblent...

Conférence Les pouvoirs de la musique sur notre cerveau La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se...

Podcast Non, apprendre par cœur n’est pas très efficace Répéter mécaniquement une information n’est pas la méthode la plus efficace pour l’ancrer durablement en mémoire. D’autres stratégies, fondées...

Conférence L’avenir en tête 8 scientifiques présentent leurs thèmes de recherche dans le domaine des neurosciences. Ils sont l’avenir de la recherche et...