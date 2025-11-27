Alexandre Dana reçoit Romuald Leterrier, chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien, et le journaliste scientifique Jocelin Morisson. Face à l’angoisse de la mort, l’humanité n’a cessé de chercher le secret de la vie éternelle. Mais l’immortalité est-elle un rêve de démiurge ou une clé de sagesse ? La science peut-elle réellement prolonger la vie ? Qu’avons-nous à apprendre des traditions ancestrales, du chamanisme, de l’alchimie ou des expériences de conscience élargie ? Romuald Leterrier et Jocelin Morisson explorent la longévité sous toutes ses formes et abordent des sujets comme le transhumanisme, la conscience, la rétrocausalité ou encore la puissance des synchronicités : prêts à percer le secret de la vie ?