Baisse de désir, incompréhension dans le couple, passion qui s’éteint… Et si notre cerveau amoureux suivait un programme biologique précis ? Anne Ghesquière reçoit la neurobiologiste Lucy Vincent pour explorer les mécanismes cérébraux et hormonaux qui régissent l’amour, le désir, l’attachement… et même les conflits. Ocytocine, dopamine, vasopressine, testostérone : découvrez comment les hormones influencent nos comportements amoureux, notre fidélité, nos choix de partenaires et l’évolution du couple dans le temps. Grâce aux dernières découvertes en neurosciences, Lucy Vincent nous aide à mieux comprendre les élans du cœur… en passant par le cerveau.