« Couteau suisse » du corps humain, le nerf vague régule de nombreux processus vitaux. Ce documentaire explore son fonctionnement et les potentialités de sa stimulation dans le traitement de certaines maladies et du stress chronique.

Canal de communication entre le cerveau et le corps, le nerf vague prend naissance dans le tronc cérébral et mène, à travers ses innombrables fibres, au cœur, aux poumons et à la plupart des organes digestifs. Il régule ainsi de nombreux processus vitaux, mais joue aussi un rôle central dans la gestion du stress, en aidant l’organisme à s’apaiser et à récupérer après un épisode de tension. Lorsqu’il est inhibé, la variabilité de la fréquence cardiaque – soit la capacité du cœur à s’adapter – diminue et le risque de développer des pathologies chroniques augmente. Depuis quelques années, les réseaux sociaux regorgent de contenus sur le sujet, qui incitent à stimuler son nerf vagal pour améliorer sa santé. Mais qu’en est-il réellement ? Au-delà de l’effet de mode et des approximations en ligne, la science fonde de grands espoirs sur ce capteur ultrasensible, dont elle est loin d’avoir percé toutes les potentialités.

Stimulation vagale

Ce documentaire détaille le fonctionnement du nerf vague et son influence sur notre santé. Alors que la respiration abdominale profonde ou des impulsions électriques peuvent booster son activité, des spécialistes testent l’efficacité de la stimulation vagale dans le traitement de maladies telles que l’épilepsie, le Covid long ou la dépression. D’autres expériences en cours tendent à montrer qu’un entraînement ciblé aiderait à réduire les inflammations et renforcerait la capacité de résilience au stress physique et psychologique. Aux côtés de malades, d’une sportive de haut niveau, d’une équipe d’urgentistes sous pression et des chercheurs qui les accompagnent, un panorama des études actuelles sur ce « super-nerf » essentiel à notre équilibre interne.

Documentaire de Kristina Klasen (Allemagne, 2024, 53mn)

