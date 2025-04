Conférence

Le concept de commotion cérébrale est né lors de la première guerre mondiale. Déjà le problème crucial était la question de la date de la reprise du combat. Une commotion cérébrale n’est pas nécessairement associée à une perte de connaissance. Les signes les plus fréquents sont : une confusion, avec désorientation, une amnésie antérograde et rétrograde, d’intensité variable et surtout un cortège de signes fonctionnels post-traumatiques (céphalées, nausées, vertiges, acouphènes, troubles de l’attention/concentration). A la lumière des articles les plus récents concernant la reprise de la pratique du football américain au décours d’une commotion cérébrale, le risque de développement, à moyen terme, d’un syndrome post-traumatique et à plus long terme d’une démence pugilistique (en cas de commotions cérébrales répétées, comme dans la boxe), une conduite à tenir a été proposée à un collège de médecins sportifs, s’occupant des rugbymen professionnels.