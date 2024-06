Documentaire

Que serait le monde si on pouvait lire et contrôler nos pensées ? Un scénario de SF que la science est en passe de rendre réalité à l’image du projet Neuralink. Rafael Yuste, Biologiste, est directeur du Centre de Neurotechnologie de l’Université de Columbia à New York. Activiste, il milite pour la défense des droits neuronaux et alerte les gouvernements face aux progrès exponentiels des neurotechnologies. Au Chili, son action a permis d’inscrire dans la nouvelle constitution la protection de la pensée. Une première mondiale. Pour lui, nous avons perdu la bataille des données personnelles et il faut maintenant se concentrer sur la protection de nos pensées .