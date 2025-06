Documentaire

Face aux limites de la médecine conventionnelle, de plus en plus de Français se tournent vers des pratiques alternatives : magnétisme, plantes, hypnose, naturopathie… Ce documentaire explore les promesses, les limites et les dérives de ces soins souvent hors cadre réglementaire. Entre quête de sens, économies de santé et risques invisibles, un état des lieux éclairant.