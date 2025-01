Conférence

Imaginez un monde où l’on pourrait plonger au cœur même des cellules et comprendre les mécanismes qui les animent jusque dans leurs plus infimes et intimes configurations. Aujourd’hui, ce rêve prend forme à Lausanne et Genève, grâce à des instruments de microscopie parmi les plus perfection-nés au monde. En rendant visible, à l’échelle de l’atome, ce qui se joue dans le cerveau, sous la peau et dans les organes malades, l’imagerie cellulaire offre une vision inédite du fonctionnement du vivant et ouvre la voie à de meilleurs traitements. De quoi faire briller l’œil de trois cents scientifiques venus du monde entier pour participer, sur les rives du Léman, au premier symposium du Centre d’imagerie Dubochet.