Documentaire

L’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos cellules, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles thérapies contre certaines maladies graves, comme le cancer. En permettant notamment une médecine plus personnalisée, le décodage du protéome, mis en lumière par le prix Nobel de chimie 2024, est un domaine de recherche très prometteur.

Les chercheurs du monde entier travaillent à mieux comprendre le « matériau de construction » du corps humain : le protéome, autrement dit l’ensemble des protéines contenues dans une cellule. Celles-ci sont à l’origine de tous les processus de vie de notre organisme, et varient en fonction de l’âge et de l’environnement. Les scientifiques sont convaincus qu’en parvenant à comprendre leur fonctionnement, ils pourraient trouver des traitements plus efficaces et plus ciblés contre certaines maladies, notamment le cancer.

Enjeux éthiques

Tourné aux États-Unis, en Allemagne, en Écosse, en Suisse ou en Chine, ce documentaire nous entraîne à la découverte de leurs travaux scientifiques, lesquels avancent à pas de géant ces dernières années. L’exploration du protéome génère un tel nombre de données qu’elle nécessite d’ailleurs le recours à la puissance de calcul de la bio-informatique. Tout en présentant les avancées thérapeutiques que pourrait apporter le décodage du protéome, le film n’élude pas les interrogations éthiques qu’il pose. S’il ouvre la voie à une médecine personnalisée, il pourrait aussi aboutir à une connaissance si précise de notre organisme qu’en extrapolant, on pourrait imaginer soigner les maladies avant même qu’elles n’apparaissent. « Il faudra trouver un consensus pour décider ce qui est acceptable et ce qu’il faut interdire », prévient le généticien Markus Hengstschläger, qui siège à la Commission d’éthique autrichienne.

Documentaire de Michael Trabitzsch et Olaf S. Müller (Allemagne, 2017, 52mn)

