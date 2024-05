Conférence

Les plis de notre cortex sont aussi uniques que ceux de nos empreintes digitales. Que peut nous apprendre l’étude de leurs formes ? Les particularités des faisceaux de fibres qui les contournent ont elles un impact sur le fonctionnement de notre cerveau ?

L’étude de la forme de ces plis offre une fenêtre sur la variabilité infinie de l’esprit humain. Les neuroscientifiques ont découvert que non seulement la taille et la profondeur des plis varient d’une personne à l’autre, mais aussi leur motif et leur arrangement. Certains ont des plis plus larges et moins nombreux, tandis que d’autres ont des plis plus serrés et plus nombreux. Ces différences peuvent refléter des traits individuels, des capacités cognitives et même des risques de maladies neurologiques.

Mais que peut-on apprendre de ces formes uniques ? Beaucoup, semble-t-il. Des études ont révélé des corrélations entre la morphologie des plis corticaux et divers aspects de la cognition humaine. Par exemple, des plis plus complexes ont été associés à des niveaux plus élevés d’intelligence et à une meilleure capacité d’apprentissage. De plus, certaines conditions neurologiques, telles que la schizophrénie et l’autisme, ont été liées à des schémas spécifiques de plis corticaux.

Une question intrigante se pose alors : les particularités des faisceaux de fibres qui contournent ces plis ont-elles un impact sur le fonctionnement global de notre cerveau ? La réponse semble être un oui retentissant. Les faisceaux de fibres, tels que le corps calleux, qui relient les deux hémisphères du cerveau, peuvent influencer la communication neuronale et donc la manière dont nous pensons et percevons le monde qui nous entoure.

De plus, les avancées récentes dans les techniques d’imagerie cérébrale, telles que l’imagerie par résonance magnétique (IRM), permettent aux chercheurs d’étudier ces structures en détail, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche sur le fonctionnement du cerveau humain. Comprendre comment les plis corticaux et les faisceaux de fibres interagissent pour façonner notre cognition pourrait avoir des implications profondes dans de nombreux domaines, de la psychologie clinique à la conception de technologies d’intelligence artificielle.

Par Jean-François Mangin.