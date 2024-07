Podcast



Hier, j’étais en train de payer un truc et j’ai oublié mon code de carte bleue… Ils venaient de me l’envoyer et j’ai encore du mal à m’en rappeler. Evidemment, j’ai tapé le code de l’ancienne ce qui m’a valu un regard suspicieux… Pourquoi donc je me rappelle par cœur du numéro de ma première copine alors que j’en ai plus besoin depuis 15 ans mais que je ne me rappelle pas de celui de ma carte bleue ?