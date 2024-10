Conférence

Notre cerveau travaille constamment, même quand nous sommes au repos. Un peu comme une ville la nuit, son architecture au repos façonne son fonctionnement le jour, quand nous mettons en œuvre les circuits dédiés à nos fonctions neurologiques et cognitives. Cette architecture s’organise dès la grossesse et se raffine au fur et à mesure de nos apprentissages, avec la constitution de réseaux de plus en plus spécialisés. L’IRM fonctionnelle au repos permet d’en entrevoir quelques principes fondateurs…

avec Lucie Hertz-Pannier.