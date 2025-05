Documentaire

Toujours plus nombreux, parfois venus de très loin, les insectes, parasites et autres envahisseurs microscopiques empoisonnent l’existence d’un grand nombre d’entre nous. Avec la multiplication des voyages et des flux de marchandises, mais aussi grâce au réchauffement climatique, ces envahisseurs s’adaptent à nos régions tempérées. Une situation qui inquiète d’autant plus les autorités sanitaires que certaines de ces petites bêtes, comme le moustique tigre et la tique, peuvent transmettre des maladies graves, le chikungunya et la maladie de Lyme notamment.

Réalisation : Thierry Berrod