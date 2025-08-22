Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur la mémoire La mémoire est souvent perçue comme une sorte de bibliothèque interne dans laquelle nous stockons nos souvenirs, nos apprentissages...

Conférence Qu’est-ce que la mort ? Le colloque organisé par la Saline Royale d’Arc-et-Senans en Octobre 2017 propose une réflexion sur la mort, ses représentations...

Documentaire Tout comprendre sur Ebola Ebola est une maladie rare mais extrêmement dangereuse. Découvrez combien de souches d’Ebola existent, comment le virus attaque son hôte...

Podcast Comment bouge-t-on ? Monter les escaliers, lancer une balle, attraper sa tasse de café ou tout simplement marcher, fait partie d’une chorégraphie...

Conférence Tout savoir sur l’oncologie digestive L’oncologie digestive représente une branche majeure de la cancérologie, consacrée à l’étude, au diagnostic et au traitement des cancers...

Documentaire Tout comprendre sur la grossesse Alors que les coutumes et les traditions liées à la grossesse varient selon les pays, le processus de développement...

Conférence Hormones, sexe et cerveau La question du rôle des hormones sexuelles dans la fabrication du cerveau constitue l’un des enjeux majeurs des neurosciences...

Documentaire Le chercheur et le cobaye Quand l’industrie pharmaceutique néglige les maladies peu rentables, les chercheurs indépendants peinent à développer de nouveaux médicaments. Exemple avec...

Documentaire Les psychédéliques, des drogues qui soignent ? Elles font leur grand retour là où on ne les attendait pas : les drogues psychédéliques intéressent désormais la médecine...

Conférence Sommeil et rêves Comment dormons-nous ? Comment rêvons-nous ? Mieux comprendre les mécanismes du sommeil, des rêves et les risques de perturbation...

Podcast Les maladies génétiques rares Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...

Documentaire Neurodroits : comment protéger nos pensées ? Que serait le monde si on pouvait lire et contrôler nos pensées ? Un scénario de SF que la...

Conférence L’attention, ça s’apprend Notre attention conditionne la qualité de tous nos actes et de toutes nos expériences. Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste, nous propose...

Documentaire Le retour des médecines douces Se soigner avec des sangsues, du raifort ou des plantes sauvages ? Aujourd’hui, de nombreux médecins considèrent la naturopathie comme un...

Documentaire Le corps high-tech : vivre avec des prothèses Prothèses contrôlées par la pensée et adaptées à la morphologie du porteur… Si les possibilités qu’offre la technologie couplée...

Documentaire Pasteur, l´homme qui a vu Pasteur est l´inventeur du vaccin contre la rage… Mais comment a-t-il fait cette découverte ? Pourquoi l´a-t-il testée pour...

Documentaire À quoi ressemblera l’homme de demain ? Les technologies actuelles permettent d’échapper en grande partie à la sélection naturelle. Il a fallu plusieurs centaines de milliers...

Conférence La conscience dans tous ses états Le cerveau peut nous placer dans un état mental différent de l’éveil ordinaire. Quels sont les mécanismes sous-jacents aux...