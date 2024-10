Conférence

On a longtemps cru qu’il ne se passait rien lorsque nous dormions. Aujourd’hui, les recherches démontrent qu’au contraire le cerveau est bien actif, voire productif ! Dormir nous permet en effet de consolider notre mémoire, de gérer nos émotions et même parfois de trouver des solutions grâce à des associations d’idées propres à la transition entre la veille et le sommeil. Mais ce dernier peut également être associé à des troubles de l’attention et du mouvement (gesticulations, mouvements brusques) qui affectent principalement les sujets de plus de 50 ans, souvent symptomatiques de la maladie de Parkinson ou de certaines démences.