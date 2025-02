Conférence

«Ils dorment, ils pleurent, ils tètent»: voilà à quoi se résument souvent les journées de nos charmants bambins. Mais ce n’est pas tout! Ils découvrent aussi, chaque jour un peu plus, le monde qui les entoure: leur langue maternelle, leurs parents et leur famille, les lois de la gravité, et bien d’autres choses encore. Bien loin d’être passifs, les bébés sont ainsi de fantastiques machines à apprendre que les progrès de l’imagerie cérébrale nous permettent de mieux comprendre. Grâce à une organisation cérébrale complexe, ils savent anticiper, prédire et déduire comme de véritables petits chercheurs. Au cours de sa conférence, Ghislaine Dehaene-Lambertz fera découvrir les dernières découvertes sur le développement cognitif et cérébral de l’enfant, et exposera comment les dernières avancées scientifiques permettent d’entrevoir et comprendre la façon dont des facultés cognitives complexes, telles que le langage et la pensée symbolique, émergent dans l’espèce humaine.