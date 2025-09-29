Plutôt que d’enregistrer fidèlement le passé, la mémoire le reconstruit. Ele ne fonctionne pas comme un enregistrement fidèle des événements vécus, mais elle reconstruit, filtre et réinterprète. Dans ce dernier épisode, Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore comment certains souvenirs marquants, dits souvenirs flash, s’ancrent durablement dans votre mémoire.