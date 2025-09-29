Ressources Dans la même catégorie

Conférence Quand les neurosciences rencontrent l’éducation Mais que serait le corps sans le cerveau ? C’est la question que se pose Eric Gaspar, professeur de...

Podcast Régénérer ou la quête du Graal Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois...

Podcast Notre cerveau à tous les niveaux Le cerveau. Cet objet le plus complexe du monde, sauriez-vous comment il fonctionne ? Quand vous écoutez ce podcast,...

Documentaire Organoïdes : des cerveaux de laboratoire pour la recherche Une technologie révolutionnaire est devenue une précieuse alliée pour la recherche : l’organoïde. Cette minuscule copie simplifiée d’organes permet...

Conférence Le cerveau, la recherche en train de se faire Le cerveau, cet organe mystérieux et complexe, continue de fasciner les scientifiques du monde entier. Depuis des siècles, les...

Documentaire Voir avec ses mains Longtemps on a cru que les personnes déficientes visuelles ne pouvaient se représenter l’espace. C’est heureusement faux. Mais cette...

Conférence Cerveau et addiction Alcool, tabac, cannabis, opioïdes, psychostimulants, sucre… l’addiction peut en faire de redoutables compagnons de vie. Mais qu’est-ce que l’addiction...

Conférence L’espace des émotions dans le cerveau Qu’est-ce qu’une émotion ? Combien en existe-t-il ? Quelles sont les relations entre le cerveau et les émotions ?...

Conférence Pourquoi le sexe ? Cette conférence propose un voyage au cœur de l’évolution biologique, en retraçant l’histoire fascinante de la reproduction depuis les...

Documentaire Le corps humain (1/3) Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l’homme. Ce voyage unique dans les profondeurs de notre corps...

Podcast La médecine préventive : vers une santé durable Médecine préventive, longévité, qualité de vie, santé durable… Anne Ghesquière reçoit Alaedine Benani, chercheur en intelligence artificielle, interne en...

Documentaire Le stress portrait d’un tueur Le stress, indispensable à la survie, devient pathogène dès lors qu’il envahit la vie quotidienne. Depuis plus de trente...

Documentaire Le chercheur et le cobaye Quand l’industrie pharmaceutique néglige les maladies peu rentables, les chercheurs indépendants peinent à développer de nouveaux médicaments. Exemple avec...

Documentaire Les supers pouvoirs du cerveau : comment devenir un génie ? Comment devient-on un génie ? Les surdoués sont-ils prédisposés dès leur naissance ? Suzanne est la première femme devenue Grand Maître...

Conférence Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...

Documentaire Le cerveau, une machine hyperconnectée Comment notre cerveau apprend-il à lire ? Quels mécanismes provoquent l’autisme, Alzheimer ou la schizophrénie ? Et au fait,...

Documentaire Le pouvoir illimité du cerveau humain Vous allez découvrir si le génie et si les surdoués ont des prédispositions depuis la naissance ou si l’intelligence...

Documentaire L’odyssée de la vie L’odyssée de la Vie retrace, de la conception à la naissance, les neufs mois d’une aventure exceptionnelle : la...

Conférence Le cerveau excellent Pour cette conférence de plus de 3 heures on m’a demandé d’expliquer ce qui faisait « le cerveau excellent » ou...