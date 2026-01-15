Ressources Dans la même catégorie

Conférence Voyage extraordinaire au centre du cerveau Votre cerveau, c’est votre identité, votre mémoire, vos sensations, vos sentiments, vos désirs, vos idées : Jean-Didier Vincent, le...

Article 4 infos étonnantes sur le déjà-vu C’est une sensation fugace, presque électrique, qui parcourt l’échine et suspend le temps l’espace d’une seconde. Vous discutez avec...

Article 4 infos étonnantes sur le sucre et le cerveau Nous vivons une époque où le sucre est omniprésent, caché dans les moindres recoins de notre alimentation industrielle, transformant...

Article À quoi servent réellement les dons dans la lutte contre le cancer ? Chaque année, des millions de Français font preuve d’une solidarité exemplaire en soutenant financièrement les associations et fondations œuvrant...

Conférence Le cerveau : une forteresse imprenable ? Centre de commande de notre corps, le cerveau est un organe aussi fascinant que fragile. Il régule nos pensées,...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution...

Article Compréhension de la maladie de Parkinson au niveau cérébral La maladie de Parkinson, nommée d’après le Dr James Parkinson qui l’a décrite pour la première fois en 1817,...

Conférence Comment notre cerveau conçoit-il le temps ? L’architecture du cerveau humain et nos capacités cognitives sont une formidable nouveauté du vivant : nos sens filtrent et...

Documentaire Incroyable corps humain Un docu qui permet de découvrir par des expériences en tout genre le rôle joué par les différents organes du...

Documentaire Les mécanismes de l’audition Mécanique puissante et vulnérable, notre oreille est mise en danger par la vie moderne. Un focus passionnant sur ce pavillon magique, objet de toute l’attention...

Documentaire De la MDMA thérapeutique De la kétamine pour traiter la dépression ou des champignons magiques pour aider les personnes anxieuses : le monde...

Podcast Le biais du survivant, ou comment on crée une illusion d’efficacité Lorsque l’on observe un phénomène qui a une probabilité très faible de se produire dans un temps donné, on...

Documentaire L’effet de l’adrénaline L’adrénaline procure à toute personne une sorte de pouvoir permettant de ralentir les informations que le cerveau est capable...

Conférence Imagerie cérébrale, marqueur diagnostique et pronostique des troubles bipolaires L’imagerie cérébrale joue un rôle de plus en plus central dans la compréhension des troubles bipolaires, offrant des perspectives...

Article 4 infos insolites sur les doigts La main humaine est bien plus qu’un simple outil de préhension. Elle constitue l’interface principale entre notre cerveau et...

Documentaire Le patient éclairé Le patient éclairé est un film de recherche sur l’autonomie du patient en cancérologie. Dans une démarche de démocratie...

Article Pourquoi notre cerveau adore les routines ? Imaginez un instant devoir réapprendre consciemment à lacer vos chaussures chaque matin, à analyser la mécanique de chaque pas...

Documentaire Avec ou sans filtre – Laurent Lantieri Laurent Lantieri est à jamais le premier chirurgien au monde à avoir réalisé un greffe totale de la face....

Conférence L’identité sexuelle dans les études en neurobiologie… Les rongeurs mâles ont constitué pendant longtemps le seul modèle d’étude en neurobiologie, notamment pour les études comportementales, avec...