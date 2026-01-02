Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les avancées de la nanomédecine Un nouveau monde est en train de naître… Une révolution scientifique est en marche… Cette grande révolution, il faut...

Podcast La recherche clinique En médecine, il y a la théorie, et il y a la pratique. Réfléchir c’est bien, faire des bricoles...

Podcast Le biais du survivant, ou comment on crée une illusion d’efficacité Lorsque l’on observe un phénomène qui a une probabilité très faible de se produire dans un temps donné, on...

Conférence Un monde d’émotions Un monde d’émotions, c’est un univers où chaque instant résonne d’une intensité particulière, où chaque regard, chaque frisson, chaque...

Conférence La conscience dans tous ses états Le cerveau peut nous placer dans un état mental différent de l’éveil ordinaire. Quels sont les mécanismes sous-jacents aux...

Conférence Le rêve : ce que nous apprennent les neurosciences Les rêves et la manière dont le cerveau les produit pendant le sommeil sont encore mal connus. Néanmoins, les...

Article 4 infos insolites sur les doigts La main humaine est bien plus qu’un simple outil de préhension. Elle constitue l’interface principale entre notre cerveau et...

Conférence L’exercice physique, un médicament à large spectre ? Le constat est alarmant : nos sociétés modernes doivent faire face à un nombre croissant de patients souffrant du...

Documentaire Secrets et traditions de la médecine mexicaine \r

Dans le Yucatan, don Susanno, botaniste et spécialiste de médecine mexicaine traditionnelle, tient de son père et de son...

Documentaire Professeur Raoult, enquête sur un rebelle Ce lundi à Marseille, une file d’attente s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. La plupart des patients portaient des...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution...

Documentaire La révolution des nanocorps Du hasard de leur découverte aux applications et espoirs qu’ils suscitent dans le traitement de maladies comme Alzheimer et...

Conférence Le cerveau des enfants et des adolescents face aux écrans Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...

Conférence Les secrets de la mémoire La mémoire humaine est une faculté extraordinaire qui nous permet de stocker, de traiter et de récupérer une vaste...

Conférence Neurosciences : les méandres du cerveau Comment comprenons-nous ? Comment sont prises les décisions dans notre cerveau ? Comment les géants du web utilisent-ils les...

Podcast Vos paupières sont lourdes On va parler d’hypnose. Mais si vous pensez que l’hypnose se limite au serpent Kaa, suivez Cléora qui va...

Podcast Troubles des conduites alimentaires Les troubles des conduites alimentaires sont en explosion. La pandémie de Covid-19, a accéléré et révélé une autre “pandémie”,...

Documentaire Variole du singe, la course pour endiguer l’épidémie Circonscrite jusqu’ici à l’Afrique centrale, la variole du singe se propage en Europe et en Amérique du Nord. Elle...