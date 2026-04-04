La prise d’un traitement anticoagulant représente une étape thérapeutique cruciale pour prévenir les risques de thrombose, d’embolie pulmonaire ou...
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La sage femme Anna Roy répond à toutes vos questions dans son livre « C’est ma ménopause ». Que...
De récentes études ont mis en lumière un lien préoccupant entre une consommation excessive de viande rouge et un...
Le docteur Pfulg, créateur de corps de rêve.
Le reportage nous plonge dans le quotidien de familles dont les enfants sont nés avec des malformations physiques rares...
Elles ne sont pas beaucoup à briser publiquement le tabou de la ménopause comme le fait Linda Hardy, à...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Carole Dalmas, enseignante de yoga sensoriel, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Nous tenons, pour...
Décryptage des méthodes de survie face aux taureaux des férias à Pampelune, dans l’eau froide de la rivière de...
Avec en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par jour, nous passons un tiers de notre vie à...
D’un concert d’Astéréotypie, groupe accueillant en son sein quatre chanteurs autistes, à une visite à l’Adamant, hôpital de jour...
Le miel, souvent surnommé « l’or liquide », est bien plus qu’un simple édulcorant naturel. Utilisé depuis des millénaires, il est...
Depuis 2020 et la pandémie, les services de pédopsychiatrie partout en Suisse font face à une hausse importante de...
Pourquoi les consommateurs ne sont pas plus mis en garde des dangers du sucre ? La réponse des pouvoirs...
Un documentaire d’Enquête de santé montre que le gras, même animal, n’est pas si néfaste dans notre assiette. À...
L’alimentation crue s’est imposée comme l’un des régimes les plus discutés de ces dernières années. Portée par l’idée qu’un...
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Depuis 1975, le nombre d’enfants et d’adolescents obèses dans le monde a été multiplié par plus de dix pour...
Souvent délaissés, cachés sous des pantalons, on oublie que les genoux peuvent en complexer certain qui n’osent même plus...
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