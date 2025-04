Infographie | 4 infos insolites sur le stress

Infographie

Le stress fait partie intégrante de notre quotidien, qu’on le veuille ou non. Souvent perçu comme un ennemi, il cache pourtant des facettes surprenantes. Certaines de ses manifestations sont invisibles, d’autres totalement inattendues.

Voici quatre faits insolites sur le stress qui pourraient bien changer votre façon de le voir.

Le stress peut améliorer vos performances

Contrairement à ce que l’on pense souvent, un certain niveau de stress peut en réalité vous rendre plus performant. Ce qu’on appelle le « bon stress », ou stress aigu, stimule la concentration, la mémoire et la vigilance. Il agit comme un coup de boost temporaire pour vous aider à relever un défi. C’est un peu comme si votre corps se mettait en mode survie pour mieux vous faire réussir.

Le stress est contagieux

Le stress peut se transmettre d’une personne à une autre, même sans paroles. Lorsque vous observez quelqu’un en état de stress — par exemple, un collègue qui panique avant une réunion importante — votre cerveau peut activer les mêmes circuits émotionnels que si vous étiez stressé vous-même. Ce phénomène, lié aux neurones miroirs, montre à quel point nous sommes sensibles aux émotions de notre entourage.

Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l’imaginé

Lorsque vous imaginez une situation stressante, votre corps réagit presque de la même manière que si elle se produisait réellement. En d’autres termes, penser à un problème suffit à déclencher une réponse physiologique : accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, libération de cortisol… Votre cerveau, lui, y croit dur comme fer.

Le stress peut modifier votre voix

Lorsque vous êtes stressé, vos cordes vocales peuvent se tendre, ce qui change le ton, la hauteur ou la clarté de votre voix. Cela peut rendre votre discours plus hésitant, plus aigu ou plus saccadé. Des études ont même montré que des auditeurs entraînés peuvent détecter le stress rien qu’à l’écoute de votre voix, même sans vous voir.