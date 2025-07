Podcast

Fatigue chronique, troubles digestifs, brouillard mental, inflammation silencieuse… Marion Kaplan et Anne Ghesquière nous éclairent sur les véritables causes de nos déséquilibres alimentaires et métaboliques. Sucre, gluten, oxalates, lectines, microbiote, cuisson : découvrez une approche nutritionnelle novatrice et individualisée pour restaurer votre énergie et prévenir les maladies chroniques. Naturopathe fonctionnelle depuis plus de 40 ans, Marion Kaplan nous propose des solutions concrètes, accessibles et scientifiques pour reprendre le pouvoir sur sa santé.