Les aliments ultra-transformés ont fait l’objet de nombreuses discussions ces dernières années en raison de leur impact potentiel sur la santé. De récentes études ont mis en lumière un lien préoccupant entre la consommation de ces produits et un risque accru de diabète. Les aliments ultra-transformés, qui incluent des produits tels que les sodas, les snacks industriels, les plats préparés et bien d’autres, subissent des transformations industrielles complexes.

Ces processus ajoutent souvent des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels, ainsi que des quantités élevées de sucre, de sel et de graisses saturées.

L’une des raisons principales pour lesquelles ces aliments sont pointés du doigt est leur faible valeur nutritionnelle. Ils sont souvent pauvres en fibres et en nutriments essentiels, et riches en calories vides. Cette composition peut conduire à une prise de poids, un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. En effet, une alimentation déséquilibrée favorise l’accumulation de graisse corporelle, en particulier autour de l’abdomen, ce qui augmente la résistance à l’insuline.

Des études épidémiologiques indiquent que les personnes qui consomment régulièrement des aliments ultra-transformés ont un risque plus élevé de développer un diabète. Par exemple, une étude menée sur une large cohorte a révélé que ceux qui avaient la plus forte consommation de ces aliments présentaient un risque de diabète supérieur de 25 % par rapport à ceux qui en consommaient le moins.

Cette corrélation reste significative même après ajustement pour d’autres facteurs de risque tels que l’âge, le sexe, le niveau d’activité physique et l’indice de masse corporelle.

Face à ces constatations, les experts en nutrition recommandent d’adopter un régime alimentaire plus équilibré, axé sur des aliments peu transformés. Privilégier les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et les protéines maigres peut contribuer à réduire le risque de diabète. Des choix alimentaires plus sains favorisent également une meilleure gestion du poids et une amélioration de la santé métabolique globale.