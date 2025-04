Podcast

Anne Ghesquière reçoit Bérengère Philippon, coach en nutrition et experte en alimentation à index glycémique bas. Ensemble, elles explorent la période de transition qu’est la ménopause. Pourquoi la ménopause entraîne-t-elle prise de poids, fatigue et troubles du sommeil ? Est-ce que certains profils de femmes ont plus de symptômes que d’autres ? Comment ajuster son alimentation et son mode de vie pour en limiter les symptômes ? Bérengère Philippon nous livre sa méthode pour débuter cette transition en douceur dès 40 ans. Alimentation, équilibre hormonal, gestion du stress, sommeil, libido : découvrez tous ses conseils pratiques et naturels pour mieux comprendre son corps et vivre cette période avec sérénité et vitalité !