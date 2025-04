Documentaire

« Vous allez être maman d’un enfant qui ne vivra pas ». Cette citation tirée du film le résume. Non, les Anges – les enfants morts-nés – ne sont pas une abstraction ; oui ils ont existé et demeureront pour toujours des enfants « pour de vrai » dans le cœur de leurs parents, alors même qu’ils ont du décider de ne pas les laisser vivre. C’est le propos de ce projet : explorer l’indicible frontière de l’indécidable : l’autorisation à naître. Les progrès révolutionnaires du diagnostic prénatal deviennent un dilemme lorsqu’une anomalie est découverte sur un foetus. Médecins et parents sont alors confrontés à des questions vertigineuses : Faut-il poursuivre la grossesse ou l’interrompre ? Quelle est la limite acceptable du handicap et de la souffrance ? Quelle vie ne vaut pas la peine d’être vécue et surtout, qui doit en décider ? Un documentaire d’ERIC LEMASSON