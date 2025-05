Documentaire

A 37 ans, Sandrine a les reins détruits par le diabète. Pour elle, une seule solution : une double greffe rein-pancréas. Une opération délicate qui échoue 1 fois sur 3. Célibataire, c’est accompagnée de sa mère que Sandrine attend, l’opération de la dernière chance. En retrouvant une vie normale, Sandrine espère pouvoir fonder une famille. Rudy a 42 ans et attend un cœur. Pour l’instant, il survit grâce aux médicaments et à un défibrillateur, un appareil implanté dans sa poitrine qui envoie des chocs électriques dans son cœur s’il s’emballe, ou s’il s’arrête. Rudy fait partie des gens du voyage, et habite dans une caravane avec Anita, sa femme, et ses trois enfants. Après la greffe, son rêve est d’aller en famille à Lourdes. Rudy s’accroche, il veut y croire. Alors s’il fête ses 41 ans, c’est avec l’angoisse que le coup de fil pour la greffe n’arrive pas à temps. Heureusement, Rudy est un bon vivant, pas le genre à se laisser abattre. Jamie Lynn est un bébé de 8 mois. Jusqu’à peu, Jamie Lynn était un bébé comme les autres, jusqu’au jour où son foie s’est retrouvé entièrement détruit par une hépatite fulminante. Les médecins ont 72 heures pour lui trouver un nouveau foie… Pour sauver sa petite fille, Estelle, sa maman, tente le tout pour le tout. Elle va lui faire don d’une partie de son propre foie. Sébastien a 33 ans. Il attend une greffe de cœur. Alors qu’il n’avait que 26 ans, il a été victime d’un infarctus. Aujourd’hui il vit accroché à son téléphone portable, en attendant 24h/24 le coup de fil de l’hôpital. En attendant cet appel, il garde espoir et tente de mener une vie normale avec sa compagne Laetitia.