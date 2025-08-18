La pierre d’alun est un produit entièrement naturel extrait des carrières du Sud-Est asiatique, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud. Grâce à ses vertus anti-bactériennes, astringentes et calmantes, elle est utilisée comme déodorant et comme soin après-rasage. La pierre d’alun ne contient aucun produit chimique, ni colorant, ni parfum… autant d’arguments pour séduire des consommateurs de plus en plus nombreux. Depuis deux ans, les ventes de pierre d’alun s’envolent, portées notamment par la crainte des produits chimiques contenus dans les déodorants classiques.
Réalisateur : Sophie Lagache