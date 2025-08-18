Ressources Dans la même catégorie

Article Voyage au cœur de la détente visuelle Nos yeux sont constamment sollicités. Des écrans de smartphones aux ordinateurs, en passant par les télévisions, nous sommes bombardés...

Documentaire Les savons pas de Marseille Parmi ses emblèmes : son vieux port, ses calanques, et surtout son savon… Mais depuis quelques années, il fait...

Conférence Préserver sa santé par une alimentation réfléchie Préserver sa santé grâce à une alimentation réfléchie est essentiel pour garantir un bien-être physique et mental sur le...

Documentaire Mon accent me gâche la vie, que faire L’accent, certains ne peuvent pas y couper: un mot, un seul, et ils sont repérés. Beaucoup le cultivent fièrement,...

Documentaire Qu’est ce qui marche vraiment contre le moustique tigre ? Les cas de dengue se multiplient dans l’Hexagone, transmis par des moustiques tigres qui colonisent de plus en plus...

Article Quelques solutions efficaces pour en finir avec le ronflement Le ronflemen perturbe aussi bien le dormeur que son entourage et c’est un problème bien plus répandu qu’on ne...

Article Comment choisir son oreiller ? Le choix d’un oreiller joue un rôle essentiel dans la qualité de notre sommeil, souvent sous-estimé. Il ne s’agit...

Documentaire On s’est cotisé pour sauver Julien | Partie 2 Julien, 16 ans, souffre d’un cancer très rare, un « sarcome épithélioïde ». Il devrait bientôt pouvoir sortir de...

Documentaire Cholestérol, un business qui rend malade Des centaines de millions de personnes à travers le monde sont « sous statines » pour baisser le taux de cholestérol....

Documentaire Un village contre les ondes ! Chaque jour, nous sommes exposés à des centaines d’ondes venant des antennes relais, des portables, des lignes à haute...

Documentaire Le jeûne, une nouvelle thérapie ? Et s’il existait une alternative au « tout médicament » ? En Russie, en Allemagne et aux États-Unis, médecins et chercheurs...

Documentaire Les médecines alternatives entrent à l’hôpital Longtemps rejetées par la médecine académique, certaines thérapies complémentaires font leur entrée dans les hôpitaux. Les patients les réclament...

Article Le cbd, quels bienfaits ? Le cannabidiol, communément appelé CBD, suscite de plus en plus d’intérêt pour ses nombreux bienfaits potentiels sur la santé...

Documentaire Les porteurs de mauvaise nouvelle Comment annoncer le décès d’un conjoint ou d’un enfant ? C’est le quotidien de l’Equipe de Soutien d’Urgence. Dans...

Podcast Comment j’ai arrêté la drogue Après des années de défonce, le romancier Johann Zarca a fait le choix d’une vie d’abstinence. Et c’est dans...

Documentaire Xenius – Le système immunitaire en questions Le système immunitaire a pour rôle de défendre l’organisme contre les infections. Lorsqu’il est envahi par un organisme étranger...

Article La médecine ayurvédique : fondements et bienfaits La médecine ayurvédique, dont les racines plongent dans l’Inde ancienne, est une tradition thérapeutique qui s’est développée il y...

Documentaire Dans la tête des fous : chroniques d’un hôpital psychiatrique Dans un hôpital psychiatrique, soignants et patients vivent au rythme des crises, des traitements et des contentions. Une immersion...

Conférence Sommeil : comment bien dormir ? Bien dormir est essentiel pour notre santé physique et mentale. Voici quelques conseils pour améliorer la qualité de votre...